Півзахисниця Кривбаса Таміла Хімич перейшла у Еспаньйол, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

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27-річна футболістка буде виступати у складі барселонської команди до кінця сезону.

Нагадаємо, Хімич приєдналась до Кривбаса у лютому 2021 року. До того вона захищала кольори Мінська та Спліта, з якими стала чемпіоном Білорусі та володарем Кубка Хорватії відповідно. За збірну України провела 45 матчів, в яких забила 3 голи.

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