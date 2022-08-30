– Влітку була інформація, що ви можете повернутися до Шахтаря. Чи справді був такий варіант?

– Зацікавленість була, але до конкретики справа не дійшла – до клубу жодного паперу не надходило. У підсумку все швидко затихло.

– Виходить, Йовічевіч вас хотів бачити в Шахтарі, але щось не вийшло?

– Так.

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– Про що ви спілкувалися з Йовічевічем після його виходу до Шахтаря?

– Коли його офіційно призначили у Шахтар, він зателефонував не тільки мені, а й іншим хлопцям із команди. Подякував нам за спільну роботу та побажав удачі.

– Чи буде у вас додатковий настрій на матч із Шахтарем через Йовічевіча?

– Думаю, так. Матчі із Шахтарем будуть дуже цікавими. Але це буде нескоро, ми граємо з ними в передостанньому турі першого кола.

– А чи були у вас варіанти із закордонними клубами?

– Теж була зацікавленість, але конкретики не було, – резюмував Піхальонок у коментарі FanDay.

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