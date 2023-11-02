"Клуб моєї мрії – це лондонський Арсенал. Я за нього вболіваю з шостого класу, тому хотів би там зіграти.

"За Судакова стільки не заплатять": Довбик оцінив можливість збільшення українців в Жироні

Який тренер за всю кар'єру найбільше вразив? Одного виділити дуже складно, бо кожен тренер вніс якусь свою ідею, дав мені щось нове.

Найкращим українським форвардом після Шевченка вважаю Довбика, а найкращий футболіст світу для мене це Мессі.

А щодо вчинку, за який соромно... Це, напевно, коли я отримав червону картку у грі проти чернігівської Десни (у матчі 4-го туру УПЛ у серпні 2021 року, – прим.). І там пролунали образливі слова на адресу арбітрині (Катерини Монзуль, – прим.). Ось за цей вчинок мені соромно", – цитує Піхальонка Tribuna.

Нагадаємо, контракт Олександра зі СК Дніпро-1 чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює його у 5 млн євро.

СК Дніпро-1 переміг Рух завдяки перфомансу Філіппова й Піхальонка – "спортклубівці" піднялись на третю позицію в УПЛ