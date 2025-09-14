Молодіжна ліга НФС, група Е, 6-й тур

Баварія U-19 – Штутгартер Кікерс U-19 – 7:1

Екс-форвард Динамо оформив дубль у Німеччині, вивівши свою команду в лідери – 6-й гол від українця за 3 тури (ВІДЕО)

Баварія продовжує штампувати перемоги на всіх рівнях. Чергову звитягу у Молодіжній лізі НФС здобула і команда U-19. Під каток "ротен" потрапив Штутгартер Кікерс, який отримав від іменитого суперника аж сім м'ячів, зумівши відповісти лише голом престижу.

Приємно, що до розгрому долучився й українець. Екс-хавбек Шахтаря Богдан Оліченко на 33-й хвилині отримав верхову передачу з глибини, увірвався у штрафний лівим флангом і з гострого кута під тиском захисника прокинув сферу у сітку.

Нагадаємо, Оліченко – вихованець Шахтаря. У березні 2022-го перейшов у Баварію, де виступав спочатку за U-17. У поточному сезоні провів за U-19 шість матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 2 асисти.

