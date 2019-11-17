Хавбек збірної Сербії Максімовіч назвав гру проти України найкращою у відборі до Євро-2020

Півзахисник збірної Сербії Неманья Максімовіч задоволений грою своєї команди в поєдинку проти України, у якому балканці втратили перемогу на останніх секундах.

"Вважаю, що матч проти України – найкраща гра Сербії у відборі на Євро-2020. Ми пропустили гол чи не після першого ж удару по воротах, а другий м'яч став дуже прикрим для нас.

Сербія – Україна – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Чи чули ми новини про матч Люксембург – Португалія? Звісно, особливо ті хлопці, які були в запасі. Коли я був замінений, то сподівався, що вони зуміють зрівняти рахунок, але цього не сталося, а в підсумку Сербія пропустила другий гол.

На мою думку, ми переважали у грі проти хорошої команди. Проти Люксембурга наша команда мала багато гольових моментів, а тут ми забили двічі чи не після єдиних наших шансів. Але все одно прикро, що не зуміли перемогти", – передає слова Максімовіча Mozzart Sport.

Зауважимо, що Сербія посіла 3 місце в групі, але зберігає шанси вийти на чемпіонат Європи через плей-офф, адже рік тому виграла свою групу Ліги націй.

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