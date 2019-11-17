toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
СЕРБІЯ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Хавбек збірної Сербії Максімовіч назвав гру проти України найкращою у відборі до Євро-2020

17 листопада 23:53 349 Читать на русском
Хавбек збірної Сербії Максімовіч назвав гру проти України найкращою у відборі до Євро-2020
Неманья Максімовіч в матчі Сербія – Україна

Півзахисник збірної Сербії Неманья Максімовіч задоволений грою своєї команди в поєдинку проти України, у якому балканці втратили перемогу на останніх секундах.

9’ Душан Тадіч
56’ Алєксандар Мітровіч
 
Роман Яремчук 33’
Артем Бєсєдін 90+3’
9’ Душан Тадіч
33’ Роман Яремчук
56’ Алєксандар Мітровіч
90+3’ Артем Бєсєдін

"Вважаю, що матч проти України – найкраща гра Сербії у відборі на Євро-2020. Ми пропустили гол чи не після першого ж удару по воротах, а другий м'яч став дуже прикрим для нас.

Сербія – Україна – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Чи чули ми новини про матч Люксембург – Португалія? Звісно, особливо ті хлопці, які були в запасі. Коли я був замінений, то сподівався, що вони зуміють зрівняти рахунок, але цього не сталося, а в підсумку Сербія пропустила другий гол.

На мою думку, ми переважали у грі проти хорошої команди. Проти Люксембурга наша команда мала багато гольових моментів, а тут ми забили двічі чи не після єдиних наших шансів. Але все одно прикро, що не зуміли перемогти", – передає слова Максімовіча Mozzart Sport.

Зауважимо, що Сербія посіла 3 місце в групі, але зберігає шанси вийти на чемпіонат Європи через плей-офф, адже рік тому виграла свою групу Ліги націй.

Сербія – Україна, відбір Євро-2020: провал лідера, крутий характер, несподіваний джокер і 2 найвразливіші місця збірної

blog_ava
Сербія – Україна – 2:2 – відео голів і огляд матчу
17 листопада
34063
Теги
Євро-2020 Сербія - Україна Сербія Сербія Неманья Максімовіч Неманья Максімовіч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
36
хв
Аргентина
21:15
Уругвай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук