У віці 21 року, 3 місяців і 23 днів Мусіала став пʼятим наймолодшим гравцем, який забив два голи в історії чемпіонатів Європи, повідомляє OptaFranz.

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Мусіала забив гол у матчі другого туру групового етапу Євро-2024 проти Угорщини, який завершився перемогою німців з рахунком 2:0. Раніше він також відзначався у стартовій грі проти збірної Шотландії, де Німеччина виграла з рахунком 5:1.

Важливо зазначити, що лише чотирьом гравцям вдалося досягти цього в молодшому віці: Вейну Руні, Кріштіану Роналду, Ференцу Бене та Міккелю Дамсгорду.

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