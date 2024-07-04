"Те, що турнір проходить у Німеччині, дає нам додаткові сили. Ми відчуваємо підтримку країни, і це велика честь для мене. Я дуже щасливий бути тут і хочу, щоб країна пишалася нами і раділа нашим успіхам. Це велика відповідальність, але вона також приносить радість.

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Гра з Іспанією буде складною. Обидві команди мають достатньо якості, щоб дійти до фіналу. Ми повинні підтримувати один одного і вірити в свої сили, щоб перемогти. У суперників є багато небезпечних гравців, які можуть вирішити результат матчу, як-от Ніко Вільямс, Ламін Ямал, Педрі. Але ми також маємо сильних гравців, тому ми повинні бути впевненими в собі", – цитує Мусіалу Sky Sport.

Нагадаємо, що Іспанія зіграє проти Німеччини у чвертьфіналі Євро-2024 у п'ятницю, 5 липня. Початок гри о 19:00 за київським часом.

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