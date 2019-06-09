Хавбек збірної Люксембургу: Радіємо, що завтра можемо зіграти з хорошою командою

Хавбек збірної Люксембургу Леандро Баррейро поділився очікуваннями від гри проти збірної України у 4-му турі кваліфікації до Євро-2020.

"Настрій у команди дуже хороший, адже ми здобули одне очко з Литвою. Могли як виграти, так і програти. Наприкінці гри була напруга, тому ми раді, що взяли очко. Радіємо, що завтра теж можемо зіграти з хорошою командою.

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Я б не сказав, що була проблема з агресивністю литовців. Матч був розділений на фази, в деяких вони діяли більш агресивно, в деяких – ні", – цитує Баррейро Sport.ua.

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Нагадаємо, збірна України зустрінеться з Люксембургом у 4-му турі кваліфікації до Євро-2020. Поєдинок відбудеться завтра, 10-го червня, початок матчу – о 21:45