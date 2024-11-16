"У попередніх моїх клубах я грав з декількома українцями, навіть зараз виступаю з одним. Але в питаннях про опонентів я краще звернуся до тренера, він може дати мені найкращу пораду, що чекати від суперника. І врешті, вони могли б мені збрехати. Звісно, я жартую.

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Українські гравці й збірна відомі на всю Європу, і нам не треба якихось додаткових досліджень щодо їхніх сильних чи слабких якостей. Повірте, ми їх добре вивчили. Нам треба продемонструвати це на полі", – сказав Квеквескірі у коментарі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, матч між збірними Грузії та України відбудеться вже сьогодні, 16 листопада, в Батумі. Початок гри о 19:00 за київським часом. Обслуговуватиме гру англійська бригада суддів на чолі з 39-річним Крісом Каваном.

Після 4-х турів команда Сергія Реброва йде у турнірній таблиці групи В1 останньою, набравши 4 очки. Лідирує з 7 пунктами Чехія, а другу-третю сходинки з 6 балами ділять Грузія та Албанія.

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