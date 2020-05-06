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Хавбек збірної Алжиру арештований за мастурбацію у день підписання нового контракту

6 травня 10:13 9468 Читать на русском
Хавбек збірної Алжиру арештований за мастурбацію у день підписання нового контракту
Фарід Ель-Мелалі / колаж Daily Mail

Півзахисник французького Анже Фарід Ель-Мелалі опинився у поліцейському відділку за повторну публічну мастурбацію. Жертвою алжирця стала сусідка.

Вінгер середняка французької Ліги 1 був арештований за ексгібіціонізм, повідомляє Daily Mail.

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У понеділок сусіди помітили, що Ель-Мелалі мастурбує у дворі свого будинку, підглядаючи за сусідкою з першого поверху. Небайдужі громадяни викликали поліцію, а правоохоронці затримали 23-річного алжирця. Ель-Мелалі визнав власну провину – вінгера відпустили, а справу передали в суд.

Раніше ж у цей день Ель-Мелалі якраз підписав новий контракт 3-річний контракт із Анже. Як оцінить "святкування" хавбека французька Феміда – наразі невідомо. Однак, інцидент із сусідкою став для алжирського вінгера повторним.

До слова, в нинішньому сезоні Фарід Ель-Мелалі провів 11 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів. У складі збірної Алжиру він зіграв 3 поєдинки.

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Теги
Франція футбольні курйози Анже Анже Фарід Ель-Мелалі Фарід Ель-Мелалі
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