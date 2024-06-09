Півзахисник збірної Чехії Міхал Саділек не зіграє на чемпіонаті Європи через травму.

Чеська команда залишилась без досвідченого хавбека. Як повідомляє fotbal, Міхал Саділек не буде частиною групи гравців, які зіграють на Євро-2024.

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Півзахисник Твенте під час прогулянки на велосипеді впав з нього. У Міхала рвана рана ноги і він не зможе відновитися вчасно. Саділек грав за збірну Чехії на Євро-2020. Загалом півзахисник провів за національну команду 24 матчі і забив один гол.

Нагадаємо, збірна Чехія на груповому етапі турніру зіграє з Португалією, Туреччиною та Грузією. Стартує Євро-2024 у п'ятницю, 14 червня.

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