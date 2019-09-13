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Хавбек Ворскли Шехіч вибув щонайменше до кінця року

19:49 70 Читать на русском
Хавбек Ворскли Шехіч вибув щонайменше до кінця року
Едін Шехіч (праворуч) / ФК Ворскла

Травма півзахисника Ворскли Едіна Шехіча виявилась вкрай серйозною.

Ворскла не зможе розраховувати на півзахисника Едіна Шехіча щонайменше до кінця 2019 року, повідомляє Футбол NEWS.

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Боснієць переніс операцію на коліні і наразі відновлюється після травми на батьківщині.

Ворскла після 6 турів перебуває на 7 позиції в турнірній таблиці УПЛ, набравши 7 очок. У наступному турі полтавці зіграють проти Карпат. Матч відбудеться 14 вересня о 17:00.

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Едін Шехіч Едін Шехіч Ворскла Ворскла
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