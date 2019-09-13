Хавбек Ворскли Шехіч вибув щонайменше до кінця року

Травма півзахисника Ворскли Едіна Шехіча виявилась вкрай серйозною.

Ворскла не зможе розраховувати на півзахисника Едіна Шехіча щонайменше до кінця 2019 року, повідомляє Футбол NEWS.

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Ворскла після 6 турів перебуває на 7 позиції в турнірній таблиці УПЛ, набравши 7 очок. У наступному турі полтавці зіграють проти Карпат. Матч відбудеться 14 вересня о 17:00.

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