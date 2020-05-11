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Хавбек Вольфсбурга Герхардт зазнав жахливої травми

09:35 148 Читать на русском
Хавбек Вольфсбурга Герхардт зазнав жахливої травми
Яннік Герхардт / dpa

Півзахисник німецького Вольфсбурга Яннік Герхардт травмував обличчя під час двосторонки на тренувальному занятті.

26-річний німець зламав вилицеву кістку на тренуванні, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Герхардт травмувався під час суботнього заняття. Він був госпіталізований для детального обстеження, де й поставили серйозний діагноз. Терміни відновлення Герхардт наразі невідомі. Можливо, хавбек зможе грати в спеціальній захисній масці.

У нинішньому сезоні Яннік Герхардт провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та оформив 1 асист.

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Теги
Німеччина Яннік Ґерхардт Яннік Ґерхардт Вольфсбург Вольфсбург
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