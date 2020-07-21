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Хавбек Вольф змінив РБ Лейпциг на Борусію М

19:12 - Читать на русском
Хавбек Вольф змінив РБ Лейпциг на Борусію М
Ханнес Вольф (праворуч) / ФК Борусія М

Півзахисник Ханнес Вольф оформив перехід із РБ Лейпциг до Борусії Менхенгладбах.

21-річний австрієць перебрався на Борусія-парк, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Борусія М взяла Вольфа в оренду на один сезон. Окрім того, угодою між клубами передбачена опція викупу хавбека. Вольф є уродженцем австрійського Граца та дебютував на професіональному рівні за Ліферінг, а потім він виступав за Ред Булл Зальцбург.

У сезоні 2019/20 Ханнес Вольф провів 5 матчів у всіх турнірах. Також півзахисник захищає кольори збірної Австрії U-21.

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