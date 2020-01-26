Хавбек Вереса опублікував фотографії з окупованого Криму – клуб відреагував на поведінку гравця

Директор Вереса Ірина Теслюк розповіла про санкції для півзахисника клубу Юрія Соломки, який у соцмережах запостив світлини з відвідин окупованого Криму.

"Це негативна ситуація для нашого клубу. Коли я побачила ці пости в соцмережах, то була обурена. Я дуже люблю Ялту, Крим – це Україна. Але, на жаль, сьогодні це окуповані території. Я вважаю неприпустимою будь-яку пропаганду країни-агресора з боку публічних людей, і наших гравців також.

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Він не повинен був цього робити. Ми проведемо лекцію, раніше ми робили це неодноразово. Патріотизм для нас – не порожнє слово. У народного клубу Вереса є свої принципи. Якщо футболісти або працівники клубу не погоджуються з ними, то наші шляхи розходяться. Ми проведемо бесіду і з Юрою, і з іншими гравцями, можливо, він не розумів, що робив. Моя позиція – неприпустимо постити фотографії з окупованих територій", – підкреслила Теслюк в інтерв'ю YouTube-каналу ТРК РИТМ.

Соломка приєднався до Вереса у липні 2019 року, до цього він захищав кольори Колоса, Полтави, Геліоса, Полісся, Кобри, Чорноморця та Украгропрома.

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