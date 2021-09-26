Півзахисник Вереса Сергій Панасенко дуже серйозно ставиться до виконання державного гімну.

Перед матчем проти Шахтаря 29-річний гравець рівненців затягнув славень на весь НСК Олімпійський.

Шахтар – Верес – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Інші футболісти Вереса виконували гімн значно скромніше або ж взагалі мовчали. Згодом Панасенко відзначився і на полі, віддавши асист на Пасіча. Щоправда, це не врятувало новачка УПЛ від поразки 1:4.

Нагадаємо, з початку поточного сезону усі клуби УПЛ зобов'язані наносити на форму гасла "Слава Україні" та "Героям Слава".

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