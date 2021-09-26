Хавбек Вереса натхненно горланив гімн України перед матчем проти Шахтаря – колоритне відео
06:00 - Читать на русском
Півзахисник Вереса Сергій Панасенко дуже серйозно ставиться до виконання державного гімну.
22’ Роман Мірошник
55’ Тете
79’ Марлос
87’ Лассіна Траоре
Геннадій Пасіч 30’
22’ Роман Мірошник
30’ Геннадій Пасіч
55’ Тете
79’ Марлос
87’ Лассіна Траоре
Перед матчем проти Шахтаря 29-річний гравець рівненців затягнув славень на весь НСК Олімпійський.
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Інші футболісти Вереса виконували гімн значно скромніше або ж взагалі мовчали. Згодом Панасенко відзначився і на полі, віддавши асист на Пасіча. Щоправда, це не врятувало новачка УПЛ від поразки 1:4.
Нагадаємо, з початку поточного сезону усі клуби УПЛ зобов'язані наносити на форму гасла "Слава Україні" та "Героям Слава".
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