Герта та Уніон підійшли до очного матчу в 10 турі Бундесліги гіпермотивованими.

Гості вийшли вперед на 20 хвилині, але майже відразу залишилися в меншості.

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Команду підвів Роберт Андріх. Хавбек Уніона високо задер ногу і ледь не зніс голову Люці Тусару. Арбітр розсудив епізод і без допомоги VAR – пряма червона картка для Андріха.

Додамо, що перед поєдинком Уніон посідав сьому сходинку Бундесліги, а Герта лише тринадцяту.

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