Хавбек Уніона у високому стрибку ледь не зніс голову супернику – жорстокі реалії берлінського дербі
22:50 - Читать на русском
Герта та Уніон підійшли до очного матчу в 10 турі Бундесліги гіпермотивованими.
завершено
51’ Петер Пекарік
74’ Кшиштоф Пйонтек
77’ Кшиштоф Пйонтек
Тайво Авоньї 20’
Роберт Андріх 23’
20’ Тайво Авоньї
23’ Роберт Андріх
51’ Петер Пекарік
74’ Кшиштоф Пйонтек
77’ Кшиштоф Пйонтек
Гості вийшли вперед на 20 хвилині, але майже відразу залишилися в меншості.
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Команду підвів Роберт Андріх. Хавбек Уніона високо задер ногу і ледь не зніс голову Люці Тусару. Арбітр розсудив епізод і без допомоги VAR – пряма червона картка для Андріха.
Додамо, що перед поєдинком Уніон посідав сьому сходинку Бундесліги, а Герта лише тринадцяту.
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