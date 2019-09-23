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Хавбек Спарти курйозним автоголом дупою вирішив долю Празького дербі

13:32 711 Читать на русском
Хавбек Спарти курйозним автоголом дупою вирішив долю Празького дербі
Розпач "спартанців" / ФК Спарта

Головне протистояння чеського футболу завершилося розгромом празькою Славією своїх сусідів зі Спарти (3:0). Один із голів "клаптевих" виявився неймовірно курйозним.

Славія повела в рахунку ще в першому таймі, коли капітан чинного чемпіона Томаш Соучек впевнено реалізував одинадцятиметровий.

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Проте, вирішальним став другий гол Славії, що трапився на старті другої половини гри. Після цілої серії відскоків у затяжній атаці номінальних гостей м'яч опинився у Пітера Олаїнка, той пробив, а сфера, влучивши в п'яту точку Міхала Сачека, влетіла у ворота.

Наприкінці зустрічі Славія зусиллями Лукаша Масопуста довели рахунок до розгромного. "Червоно-білі" після 10-ти турів лідирують у чеській першості, маючи в активі 26 очок. Натомість Спарта лише 7-ма й вже відстає від лідера на 12 пунктів.

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