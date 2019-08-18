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Хавбек СК Дніпро-1 Когут – про матч з Ворсклою: Веселий поєдинок, якби ще дехто не заважав грати

06:30 196 Читать на русском
Хавбек СК Дніпро-1 Когут – про матч з Ворсклою: Веселий поєдинок, якби ще дехто не заважав грати
Ігор Когут / СК Дніпро-1

Півзахисник СК Дніпро-1 Ігор Когут прокоментував нічию у матчі проти Ворскли в 4 турі УПЛ.

55’ Юрій Коломоєць
 
Олексій Чичиков 50’
Сергій Кравченко 90+1’
50’ Олексій Чичиков
55’ Юрій Коломоєць
90+1’ Сергій Кравченко

"Суддівство? Ми, футболісти, маємо грати, а із суддівством нехай розбираються компетентні органи. Вони завжди праві, і я не буду обговорювати їх.

Ворскла та СК Дніпро-1 розписали результативну нічию

Думаю, вболівальникам було цікаво. Грали на зустрічних курсах, забили два м’ячі та створили ще купу моментів. Весела гра. Якщо б ще деякі особи не заважали грати, взагалі було б красиво.

Ми приїхали сюди за очками і щось взяли. Але, ведучи у рахунку 1:0 і контролюючи гру, можливо, могли досягти і більшого. Прикро, що пропустили, утім, по грі, напевно.

Ворскла – СК Дніпро-1 – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Нічия є справедливою. Це була важка гра, яка піде на користь нам як команді і сприятиме подальшому прогресу", – цитує Когута офіційний сайт СК Дніпро-1.

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СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Ворскла - СК Дніпро-1 Ігор Когут Ігор Когут
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