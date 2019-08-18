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Хавбек Шеффілд Юнайтед Ландстрем встановив унікальне досягнення в матчі АПЛ

19:56 245 Читать на русском
Хавбек Шеффілд Юнайтед Ландстрем встановив унікальне досягнення в матчі АПЛ
Белдок і Ландстрем / офіційний сайт АПЛ

Півзахисник англійського Шеффілд Юнайтед Джон Ландстрем своїм голом у матчі 2-го туру Прем'єр-ліги проти лондонського Крістал Пелас не тільки приніс перемогу "клинкам" (1:0).

48’ Джон Ландстрем
 
48’ Джон Ландстрем

Тепер 25-річний хавбек забивав в усіх чотирьох професіональних дивізіонах Англії. Про це повідомляє Opta Sports.

Шеффілд Юнайтед мінімально переміг Крістал Пелас: 2-й тур АПЛ, матчі неділі

Ландстрем на 48-й хвилині був першим на добиванні в атаці Юнайтед та ударом під поперечку відкрив рахунок. Мінімальна перевага протрималася до фінального свистка, забезпечивши шеффілдцям першу перемогу в нинішньому сезоні.

До слова, Джон Ландстрем є вихованцем Евертона, та за першу команду "ірисок" не зіграв жодного поєдинку. У його активі забиті м'ячі в складі Йовіла, Оксфорд Юнайтед і Шеффілд Юнайтед.

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Теги
Англія Джон Ландстрем Джон Ландстрем Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед Рекорди Шеффілд Юнайтед - Крістал Пелас
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