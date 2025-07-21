Півзахисник Шахтаря Олег Очеретько відзначив двох гравців, які, на його думку, найбільше вплинули на його становлення як футболіста.

– Ти є вихованцем академії Шахтаря, це твоя рідна команда, ти пройшов тут досить довгий шлях. Можливо, пригадаєш, хто з партнерів по команді найбільше навчив тебе чомусь або в кого ти отримав найбільше футбольних знань?

– Я думаю, що Тарас Степаненко, який зараз у Туреччині грає, потім Владислав Бабогло – бо це дві людини, які дуже професійні, я взагалі в шоці.

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– А як саме вони на тебе повпливали? Що саме можеш виділити?

– Характер, бійцівські якості. Коли гра не йде, завжди, коли я був у Карпатах, Бабогло показував характер і допомагав. Іноді міг накричати добре, іноді міг пояснити. Я думаю, що це давало вплив команді.

– А зараз є такий явний лідер у команді, на твою думку?

– Коля Матвієнко. Це капітан наш — він лідер, 100 відсотків.

– Він виконує свої обов’язки на 10 з 10?

– Так, навіть більше, – сказав Очеретько для прес-служби Шахтаря.

Нагадаємо, що Олег Очеретько провів минулий сезон у Карпатах. Всього півзахисник відіграв 26 матчів за клуб, забив 2 голи та віддав одну результативну передачу.

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