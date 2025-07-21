Хавбек Шахтаря згадав найвпливовіших гравців у кар'єрі – один із них представляє інший клуб УПЛ: "Іноді міг накричати"
Півзахисник Шахтаря Олег Очеретько відзначив двох гравців, які, на його думку, найбільше вплинули на його становлення як футболіста.
– Ти є вихованцем академії Шахтаря, це твоя рідна команда, ти пройшов тут досить довгий шлях. Можливо, пригадаєш, хто з партнерів по команді найбільше навчив тебе чомусь або в кого ти отримав найбільше футбольних знань?
– Я думаю, що Тарас Степаненко, який зараз у Туреччині грає, потім Владислав Бабогло – бо це дві людини, які дуже професійні, я взагалі в шоці.
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– А як саме вони на тебе повпливали? Що саме можеш виділити?
– Характер, бійцівські якості. Коли гра не йде, завжди, коли я був у Карпатах, Бабогло показував характер і допомагав. Іноді міг накричати добре, іноді міг пояснити. Я думаю, що це давало вплив команді.
– А зараз є такий явний лідер у команді, на твою думку?
– Коля Матвієнко. Це капітан наш — він лідер, 100 відсотків.
– Він виконує свої обов’язки на 10 з 10?
– Так, навіть більше, – сказав Очеретько для прес-служби Шахтаря.
Нагадаємо, що Олег Очеретько провів минулий сезон у Карпатах. Всього півзахисник відіграв 26 матчів за клуб, забив 2 голи та віддав одну результативну передачу.
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