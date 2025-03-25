Хавбек Шахтаря та збірної України Єгор Назарина поділився емоціями після двобою проти Бельгії (загальний рахунок 3:4).

"З гордістю ділюся цими моментами – виклик до національної збірної став для мене величезною честю!

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Перша гра – перемога, друга – поразка, але ми не зупиняємося. Кожен матч – це крок уперед, це можливість стати сильнішими.

Дякую всім, хто вірить у нас. Ми граємо не лише за себе – ми граємо за нашу країну. Вперед, Україно! Разом – до нових перемог!", – написав Назарина у своєму Instagram.

До слова, у протистоянні з Бельгією Єгор Назарина провів на полі лише дві хвилини в першому матчі, а матч-відповідь хавбек просидів у запасі.

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