Хавбек Шахтаря озвучив простий рецепт успіху в протистоянні з Марселем
Півзахисник Шахтаря Єгор Назарина поділився думками щодо першого стикового матчу Ліги Європи проти Марселя.
"Ми чекали на важкий поєдинок, тому що Марсель – сильна команда, попри те, що у них зараз криза. Але при цьому, гадаю, ми заслужили трохи більше, ніж нічия. Але нічого, у нас усі попереду є ще другий матч. Сподіваюся, зрештою все буде так, як ми хочемо.
Шахтар – Марсель – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Чи позначилась відсутність ігрової практики? Все-таки у нас два місяці не було офіційних ігор. Тож, звісно, ігрового тонусу не вистачало, товариські матчі його не створять. Це наклало відбиток на гру, але нам удалося показати хорошу готовність.
Незарахований гол? Ну, якщо не зарахували, значить так і є. Судді допомагає VAR, тож я вважаю, що все було правильно. Як позначилась на команді ігрова модель Пушіча? Думаю, у другій частині сезону гра команди відрізнятиметься від того, що було у першій.
На зборах ми добре попрацювали. Може, за час зборів тренеру не вдалося донести до нас усі свої ідеї, тож вважаю, що наша гра ще покращає. Що потрібно зробити в Марселі? Все просто: достатньо буде виграти з рахунком 1:0", – поділився Назарина в коментарі Terrikon.
Нагадаємо, Шахтар та Марсель розійшлись бойовою нічиєю (2:2) у першому стиковому матчі плей-офф Ліги Європи. У складі "гірників" відзначались Матвієнко та Егіналдо. Матч-відповідь буде зіграний 22 лютого.
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