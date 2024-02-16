"Ми чекали на важкий поєдинок, тому що Марсель – сильна команда, попри те, що у них зараз криза. Але при цьому, гадаю, ми заслужили трохи більше, ніж нічия. Але нічого, у нас усі попереду є ще другий матч. Сподіваюся, зрештою все буде так, як ми хочемо.

Шахтар – Марсель – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Чи позначилась відсутність ігрової практики? Все-таки у нас два місяці не було офіційних ігор. Тож, звісно, ​​ігрового тонусу не вистачало, товариські матчі його не створять. Це наклало відбиток на гру, але нам удалося показати хорошу готовність.

Незарахований гол? Ну, якщо не зарахували, значить так і є. Судді допомагає VAR, тож я вважаю, що все було правильно. Як позначилась на команді ігрова модель Пушіча? Думаю, у другій частині сезону гра команди відрізнятиметься від того, що було у першій.

На зборах ми добре попрацювали. Може, за час зборів тренеру не вдалося донести до нас усі свої ідеї, тож вважаю, що наша гра ще покращає. Що потрібно зробити в Марселі? Все просто: достатньо буде виграти з рахунком 1:0", – поділився Назарина в коментарі Terrikon.

Нагадаємо, Шахтар та Марсель розійшлись бойовою нічиєю (2:2) у першому стиковому матчі плей-офф Ліги Європи. У складі "гірників" відзначались Матвієнко та Егіналдо. Матч-відповідь буде зіграний 22 лютого.

Шахтар врятувався від поразки Марселю в Лізі Європи – драма, гол у доданий час і серйозні втрати на матч-відповідь