Хавбек Шахтаря оцінив готовність команди до матчу з Динамо

Півзахисник Шахтаря Олександр Піхальонок поділився враженнями після товариського матчу проти Оболоні-Бровар (4:0).

"Провели хороший спаринг замість тренування. Рахунок 4:0 закономірний. Думаю, будемо повністю готові до гри з Динамо. Всі скучили за офіційними матчами, чекаємо їх з нетерпінням.

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Я відновився і готовий допомагати команді. До мене звичайні вимоги, як і для всіх півзахисників: швидко розгортати атаки і підстраховувати один одного. Тактичні моменти точно всі згадали. А фізично, думаю, підійдемо в повній бойовій готовності вже до матчу з Динамо", – Піхальонока прес-служба Шахтаря.

До слова, проти Оболоні-Бровар "гірники" провели вже другий спаринг після виходу з карантину, у попередньому матчі команда Луїша Каштру обіграла Рух (4:1). Вже 31 травня Шахтар проведе матч 24-го туру УПЛ проти київського Динамо.

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