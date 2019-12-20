Хавбек Шахтаря Майкон зацікавив французький клуб, – ЗМІ

Півзахисник Шахтаря Майкон потрапив до сфери інтересів ще одного клубу.

Майкон зацікавив один з клубів чемпіонату Франції, повідомляє журналіст Globo Марсело Брага у своєму твіттері.

Хавбек Шахтаря Майкон зацікавив Фенербахче, – ЗМІ

Зазначається, що 22-річний бразилець висловив бажання залишитися в складі "гірників". Майкон прагне набрати ігрову форму і потрапити до складу збірної Бразилії на Олімпіаді в Токіо-2020.

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До слова, Майкон провів всього 3 матчі за Шахтар в поточному сезоні через травму. Контракт бразильця з "гірниками" розрахований до 2023 року, а Transfermarkt оцінює гравця у 8 млн євро.