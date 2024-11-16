Хавбек Руха оформив гол у матчі КОНКАКАФ – його команда розгромила суперника, забивши шість м'ячів
16 листопада 19:46 - Читать на русском
Гваделупа здобула блискучу перемогу над Каймановими островами у Лізі націй КОНКАКАФ. Результат та відео голів – в цій новині на "Футбол 24".
Плей-офф КОНКАКАФ
Кайманові острови – Гваделупа – 0:6
Голи: Мірвал, 12, Леборнь, 37, Плюман, 41, Тілль, 64, Мікстур, 71, Оуенс, 90 (аг)
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Гваделупа в Лізі націй КОНКАКАФ грала у першому матчі плей-офф проти Кайманових островів. У стартовому складі вийшов півзахисник Руха Фредді Плюман. Гравець львів'ян допоміг своїй команді здобути розгромну перемогу. Шість голів довелося виймати голкіперу Кайманових островів зі своїх воріт.
Нагадаємо, матч-відповідь між командами відбудеться 20 листопада.
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