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Хавбек Реала Кубо сезон 2019/20 проведе у Вальядоліді, – журналіст

22:25 223 Читать на русском
Хавбек Реала Кубо сезон 2019/20 проведе у Вальядоліді, – журналіст
Такефуса Кубо / Реал

Півзахисник Реала Такефуса Кубо виступатиме у іншому клубі Ла Ліги протягом наступного сезону.

Вальядолід узгодив з Реалом оренду 18-річного хавбека Такефуси Кубо. Угода буде розрахована на один сезон, повідомляє відомий журналіст Хосеп Педрероль на своїй сторінці у твіттері.

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Зазначається, що вирішальну роль у цьому переході зіграла наполегливість екс-гравця Реала та власника Вальядоліда Роналдо.

Нагадаємо, 18-річний Такефуса перейшов у Реал з ФК Токіо та підписав контракт на 6 років. Очікувалось, що найближчий сезон він проведе в Кастільї.

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