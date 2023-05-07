Нещодавні невдачі парижан в Лізі чемпіонів та в чемпіонаті, а також негативна атмосфера навколо клубу, змусила італійця задуматися про своє майбутнє в команді. Верратті розчаровує відсутність цілеспрямованості у деяких партнерів по команді.

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Як повідомляє L'Equipe, хавбек запитав у президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаїфі та спортивного директора Луїша Кампуша, як би вони відреагували, якби одержали пропозицію про трансфер. Думки лідерів щодо цього розділилися. Президент планує втримати Верратті в команді, а сам Марко вже почав підбирати варіанти для майбутньої втечі.

Саудівська Аравія, яка мріє залучити до своїх клубів якомога більше зірок, дуже зацікавлена в послугах гравця, але італієць не планує переїжджати на Аравійській півострів. На Верратті також претендує Інтер Маямі, в якому виступає український захисник Сергій Кривцов. Повернення в Італію для Марко було б доречніше, але він розуміє, що італійські гранди не мають достатніх фінансових ресурсів.

Чинна угода Верратті з ПСЖ розрахована до 2026 року. В поточному сезоні півзахисник зіграв у 33 матчах у всіх турнірах. В його активі одна результативна передача.

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