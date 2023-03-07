Хавбек Ганновера Гаель Ондуа зробив чергову ганебну заяву. Цього разу пожалівся, що більше не гратиме у клубі другої Бундесліги через виступи за Камерун на чемпіонаті світу у бутсах з прапором країни-терористки.

"У клубі, контракт із яким у мене діє до кінця сезону, на мене більше не розраховують. Попри досвід гри на чемпіонаті світу. Попри дискваліфікацію опорного півзахисника. Попри те, що до центру поля вимушено рухають захисників. Попри низку поразок в останніх турах. Немає жодного шансу, що я вийду на поле цього сезону.

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Думаю, причини вам зрозумілі. Усі бачили, що сталося після чемпіонату світу. Зі мною – футболістом, який зазначений у клубі як російський громадянин. І який вважає, що у людини завжди має бути своя правда та своя позиція. І зараз я плачу за це ціну. Якщо ви просто хотіли дізнатися, куди я зник, це все.

Коли ти вибрав свою улюблену справу, то треба йти до самого кінця. Попри все. Що б не сталося. Обов'язково будуть труднощі та неприємності, але головне – це віра в себе та свої сили. А також наявність власної думки. Я свій вибір зробив та йду до кінця. Знаю, що буде нелегко. А також – що опускати руки не можна за жодних умов. Завжди треба старатись", – заявив Ондуа у коментарі пропагандистським "ЗМІ".

Нагадаємо, футболіст народився в Африці, але в дитинстві разом з батьками перебрався в країну загарбників і вважає себе росіянином. У 2018 його підписала Зоря, але він не провів жодного матчу. За Ганновер Гаель виступає з літа 2021 року, цього сезону награв жалюгідні 50 хвилин.

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