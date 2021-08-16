Хавбек Перемоги забив гол зі своєї половини поля – відео шедевру
15:44 - Читать на русском
Півзахисник Перемоги Рінар Валєєв забив фантастичний гол.
Друга ліга 2021/22, 4 тур
Перемога – Кристал – 5:0
Голи: Кіча, 38, 55, Радченко, 45+2, 77, Валєєв, 80
Напередодні дніпровська команда здобула другу перемогу поспіль, розбивши херсонський Кристал.
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Справжньою окрасою матчі став гол досвідченого півзахисника Перемоги Рінара Валєєва. Він наважився на удар з власної половини поля, а голкіпер гостей не очікував такої зухвалості й не зумів врятувати.
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