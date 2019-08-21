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Хавбек Палмейраса забив фантастичний гол гарматним пострілом – екс-гравці Шахтаря та Динамо зіграли за одну команду

19:01 544 Читать на русском
Хавбек Палмейраса забив фантастичний гол гарматним пострілом – екс-гравці Шахтаря та Динамо зіграли за одну команду
Греміо – Палмейрас

У матчі чвертьфіналу Копа Лібертадорес гравець Палмейраса забив неймовірний гол.

У першому матчі чвертьфіналу Копа Лібертадорес Греміо приймав Палмейрас. Єдиний гол у матчі забив півзахисник гостей Густаво Скарпа.

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Взяття воріт вийшло неймовірно красивим. Палмейрас заробив право на штрафний далеко від воротарського майданчика, проте Скарпа наважився на удар. Постріл видався неймовірно сильним та влучним. М'яч від поперечки залетів у ворота.

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Відзначимо, що у матчі взяли участь колишній нападник Шахтаря Луїс Адріано, який зіграв 74 хвилини, а також екс-гравець Динамо Дуду. Обидва грають за Палмейрас.

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Світ Луїс Адріано Луїс Адріано Перейра Дуду Перейра Дуду Кубок Лібертадорес Відеоновини Палмейрас Палмейрас
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