"Напевно, у кожного таке буває. У 24-25 років – це вже рідкість, адже є певний досвід. А коли тільки дебютував в УПЛ, то надходять дзвінки, всі цікавляться, вітають – такі моменти збивають.

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Як з цим боротися? Більше дивитися футбол, не тільки український. Увімкнув чемпіонат Англії або Іспанії – ось так треба боротися! Подивився, як люди грають – і відразу опустився на землю", – заявив хавбек в інтерв'ю YouTube-каналу Олександрії.

До слова, в нинішньому сезоні Максим Третьяков провів 9 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 1 асист.

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