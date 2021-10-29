Фінал Ліги чемпіонів КОНКАКАФ запам'ятався одним з найяскравіших обіграшів року.

Хавбек Монтеррея Максі Меса на весь світ принизив Сальвадора Рейєса з Амеріки.

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Гравець "смугастих" у відчадушному підкаті вберіг м'яч від виходу за межі поля, однак суперник був зовсім поруч. Меса примудрився лежачи прокинути м'яч поміж ніг Рейєсу і готувався вириватися на простір. Півзахиснику Амеріки довелося фолити на жовту картку.

Додамо, що Монтеррей здобув мінімальну перемогу та вп'яте у своїй історії виграв Лігу чемпіонів КОНКАКАФ.

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