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Хавбек Монпельє Самбія виписаний із реанімації – він першим захворів на коронавірус у Лізі 1

2 травня 12:28 109 Читать на русском
Хавбек Монпельє Самбія виписаний із реанімації – він першим захворів на коронавірус у Лізі 1
Жуніор Самбія / ФК Монпельє

Півзахисник французького Монпельє Жуніор Самбія покинув реанімаційне відділення. Раніше він був госпіталізований із коронавірусом.

Стан здоров'я центрхава "паладинів" значно покращився, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Самбія був госпіталізований із коронавірусом понад тиждень тому. Тоді лікарі через проблеми зі здоров'ям змушені були ввести його до штучної коми. Згодом медики змогли вимкнути апарат життєзабезпечення, оскільки Самбія почав дихати самостійно.

Нагадаємо, що під тиском влади Франція першою серед топ-чемпіонатів завершила сезон, ПСЖ був оголошений чемпіоном, а Монпельє фінішував 8-м.

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Теги
коронавірус Франція Монпельє Монпельє Жуніор Самбія Жуніор Самбія
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