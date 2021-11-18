Півзахисник закарпатського Минай Ельдар Кулієв поділився міркуваннями щодо виклику до молодіжної збірної України та можливих виступів у команді Азербайджану.

"Так, мене дійсно запросили в молодіжну збірну України. Але це був лише резервний список.

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А зі збірної Азербайджану ніхто мені офіційного запрошення не надсилав. Були просто розмови. Що буде далі – покаже час. Прийму рішення за ситуацією", – зізнався хавбек у коментарі Azerisport.

Відзначимо, що вихованець школи київського Арсенала Ельдар Кулієв має азербайджанське коріння. Раніше тамтешня федерація запросила до збірної інших уродженців України – Павла Пашаєва, Еміля Мустафаєва, Рустама Ахмедзаде та Анатолія Нурієва.

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