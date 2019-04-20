Хавбек Мілана U-15 забив неймовірний гол після розіграшу м'яча в центрі поля, вирвавши перемогу для "россонері"

Юний атакувальний півзахисник Мілана Габріеле Алезі змусив говорити про себе провідні спортивні ЗМІ Європи.

Мілан U-15 був близьким до того, щоб втратити перемогу над однолітками з Верони. "Россонері" пропустили на 90+2 хвилині, після чого рахунок став 1:1.

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Однак Габріеле Алезі дивовижним чином подарував Мілану перемогу. Гравці "червоно-чорних" розіграли м'яч у центрі поля, звідки Алезі відразу ж завдав влучного удару по воротах.

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