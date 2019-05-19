Хавбек Металіста 1925 забив гол з центра поля ударом зі штрафного – йому всього 13 років

Півзахисник Металіста 1925 U-14 Едуард Гарібян відзначився неймовірним голом у матчі з ровесниками з Азовсталі (1:1) в матчі 17-го туру Вищої ліги ДЮФЛУ.

На 55-й хвилині поєдинку хавбек 2005-го року народження зважився на прямий удар зі штрафного з центру поля, заставши зненацька голкіпера суперників.

Засновник Металіста 1925 Стороженко різко відповів на інформацію про участь команди у договірних матчах

Гол Гарібяна приніс Металісту 1925 важливу нічию в передостанньому турі першості.