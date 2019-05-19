toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Хавбек Металіста 1925 забив гол з центра поля ударом зі штрафного – йому всього 13 років

19 травня 13:36 1994 Читать на русском
Хавбек Металіста 1925 забив гол з центра поля ударом зі штрафного – йому всього 13 років
Металіст 1925 U-14 / соцмережі

Півзахисник Металіста 1925 U-14 Едуард Гарібян відзначився неймовірним голом у матчі з ровесниками з Азовсталі (1:1) в матчі 17-го туру Вищої ліги ДЮФЛУ.

На 55-й хвилині поєдинку хавбек 2005-го року народження зважився на прямий удар зі штрафного з центру поля, заставши зненацька голкіпера суперників.

Засновник Металіста 1925 Стороженко різко відповів на інформацію про участь команди у договірних матчах

Гол Гарібяна приніс Металісту 1925 важливу нічию в передостанньому турі першості.

blog_ava
Маліновський може перейти у Наполі
12:39
3928
Теги
Світ Відеоновини Металіст 1925 Металіст 1925
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
35
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук