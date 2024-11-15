"Це рішення було цілком обдуманим і свідомим, ми мали час його обговорити з родиною та ухвалити. Для мене Україна завжди означала багато, всі мої друзі знали, що це держава, звідки родом моя родина.

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І хоча я сам народився й виріс у Великобританії, в Англії, у нас в родині говорять українською мовою. Мама нас із братом навчала українській мові, а нам було дуже приємно, коли Україна досягала успіхів у футболі, в пісенних конкурсах, в культурі.

Коли вперше прозвучала пропозиція виступати саме за Україну? Більше року тому мама отримала дзвінок з Української асоціації футболу – їй повідомили, що стежать за моїми успіхами й пропонують виступати за юнацьку збірну України.

Я був дуже радий і всі в родині також! Ми з вдячністю прийняли цю пропозицію й постійно тримали контакт. Я грав, знаючи, що на Батьківщині за мною стежать. Процес розв'язання усіх питань щодо документів, можливості мене заграти тривав певний час. Але ми особисто, я та моя родина, ухвалили це рішення з радістю", – сказав Бауманн у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, півзахисник Манчестер Юнайтед вже встиг дебютувати за збірну України, вийшовши на заміну на 83-й хвилині матчу проти Казахстану в рамках відбору на Євро-2025. На жаль, "синьо-жовті" зазнали прикрої поразки, поступившись з рахунком 1:2.

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