Півзахисник Манчестер Юнайтед Захар (Закері) Бауманн офіційно отримав паспорт громадянина України, інформує прес-служба УАФ.

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17-річний юнак – син емігрантів із Коломиї. Він народився в Болтоні та всю кар'єру проводить в академії МЮ. Бауманн грає в середині поля та має рудий колір волосся, через що його порівнюють із легендою "дияволів" Полом Скоулзом. Нещодавно він підписав професіональний контракт і регулярно тренується з першою командою Юнайтед. У поточному сезоні провів за юнацькі склади манкуніанців 9 матчів, оформивши один гол та один асист.

"Я дуже радий, що врешті став громадянином України й тепер зможу представляти свою країну на міжнародній арені. Є хвилювання, але позитивне, тому що я відчуваю підтримку багатьох людей. Не можу дочекатися знайомства з командою. І вперед до нашої перемоги! І не тільки на футбольному полі", – прокоментував подію Бауманн, дебют якого можна очікувати вже у листопадових матчах збірої України U-19.

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