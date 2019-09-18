Хавбек Мальме Крістіансен: Серія невдач Динамо ні про що не говорить

Півзахисник Мальме Андерс Крістіансен поділився очікуваннями від матчу 1 туру групового етапу Ліги Європи проти Динамо.

"Серія невдач Динамо мало про що говорить. Не можна порівнювати матчі в єврокубках і чемпіонаті. Це два різні рівні. Цілком очевидно, що краще в першому матчі перемогти, ніж програти", – сказав Крістіансен Expressen.

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У 1 турі групового етапу Ліги Європи Динамо вдома прийматиме Мальме. Матч відбудеться 19 вересня о 19:55 за київським часом.

Також у групі з киянами перебувають Копенгаген і Лугано, які зійдуться в паралельному поєдинку.

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