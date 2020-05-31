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Хавбек Ліверпуля відмовився переходити в Реал – причиною став ганебний вчинок Рамоса

16:44 404 Читать на русском
Хавбек Ліверпуля відмовився переходити в Реал – причиною став ганебний вчинок Рамоса
Харві Елліот / Getty images

Півзахисник Ліверпуля Харві Елліот розповів, що був близьким до переходу в мадридський Реал.

51’ Карім Бензема
64’ Гарет Бейл
83’ Гарет Бейл
 
Садьйо Мане 55’
51’ Карім Бензема
55’ Садьйо Мане
64’ Гарет Бейл
83’ Гарет Бейл

Перед тим, як перебратися в Ліверпуль минулого літа, юний англієць відвідав розташування Реала, який теж хотів підписати гравця, у якого завершувався контракт із Фулхемом, повідомляє The Athletic.

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Мадридці влаштували Елліоту екскурсію Сантьяго Бернабеу, клубним музеєм та тренувальною базою. Фінальним івентом мала стати зустріч тінейджера з капітаном "вершкових" Серхіо Рамосом. Реал сподівався, що легендарний гравець зможе остаточно вмовити Харві обрати Мадрид.

Проте, саме з цим Королівський клуб сильно прорахувався, адже англієць відмовився від зустрічі. "Ні, все гаразд, дякую, але не потрібно. Він мені не подобається після того, що він зробив з Мохамедом Салахом", – відповів Елліот.

Нагадаємо, під час київського фіналу Ліги чемпіонів у Києві вінгер Ліверпуля зазнав травми на 31-й хвилині зустрічі під час падіння, якому посприяв Серхіо Рамос. Салах не зміг продовжити матч, а Реал здобув перемогу з рахунком 3:1.

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