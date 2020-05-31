Хавбек Ліверпуля відмовився переходити в Реал – причиною став ганебний вчинок Рамоса

Півзахисник Ліверпуля Харві Елліот розповів, що був близьким до переходу в мадридський Реал.

Перед тим, як перебратися в Ліверпуль минулого літа, юний англієць відвідав розташування Реала, який теж хотів підписати гравця, у якого завершувався контракт із Фулхемом, повідомляє The Athletic.

"Почерк майстра": К'єлліні – про скандальний фол Серхіо Рамоса проти Салаха в Лізі чемпіонів

Мадридці влаштували Елліоту екскурсію Сантьяго Бернабеу, клубним музеєм та тренувальною базою. Фінальним івентом мала стати зустріч тінейджера з капітаном "вершкових" Серхіо Рамосом. Реал сподівався, що легендарний гравець зможе остаточно вмовити Харві обрати Мадрид.

Проте, саме з цим Королівський клуб сильно прорахувався, адже англієць відмовився від зустрічі. "Ні, все гаразд, дякую, але не потрібно. Він мені не подобається після того, що він зробив з Мохамедом Салахом", – відповів Елліот.

Нагадаємо, під час київського фіналу Ліги чемпіонів у Києві вінгер Ліверпуля зазнав травми на 31-й хвилині зустрічі під час падіння, якому посприяв Серхіо Рамос. Салах не зміг продовжити матч, а Реал здобув перемогу з рахунком 3:1.

"Наче вперше займатися сексом". Салах нагадував випускника інфізу, Клопп – викладача квантової фізики, а Зідан усміхався