toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ПЕРША ЛІГА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ДИНАМО

Хавбек Ліверпуля офіційно перейшов у французький клуб

19:45 231 Читать на русском
Хавбек Ліверпуля офіційно перейшов у французький клуб
Клопп і Чірівелья / Getty Images

Ліверпуль відпустив півзахисника Педро Чірівелью у чемпіонат Франції.

Нант на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 22-річного іспанця.

Ліверпуль вирішив повернути Груїча – він провів 2 роки в Бундеслізі

Чірівелья покине Ліверпуль на правах вільного агента, його контракт з новою командою розрахований до літа 2023 року. Хавбек виховувався у академії Валенсії, а до мерсисайдців приєднався сім років тому. Він так і не зміг закріпитися у складі "червоних" і здебільшого ходив по орендах.

Додамо, що у поточному сезоні Чірівелья зіграв за Ліверпуль у шести матчах (по три в Кубку та Кубку ліги), відзначився одним асистом.

Ліверпуль підвів Клоппа, а Челсі вихопив скарб – трансферна сага Вернера дарує сенсаційну розв'язку

blog_ava
Мілевський – про бійку Клебера та Пєєва: Бразилець був своєрідним, "смердючим" футболістом
11:02
3543
Теги
Трансфери Педро Чірівелья Педро Чірівелья Трансфери Ліверпуля Ліверпуль Ліверпуль Нант Нант Англія Франція
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
39
хв
Ювентус
22:00
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук