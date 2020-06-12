Хавбек Ліверпуля офіційно перейшов у французький клуб

Ліверпуль відпустив півзахисника Педро Чірівелью у чемпіонат Франції.

Нант на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 22-річного іспанця.

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Чірівелья покине Ліверпуль на правах вільного агента, його контракт з новою командою розрахований до літа 2023 року. Хавбек виховувався у академії Валенсії, а до мерсисайдців приєднався сім років тому. Він так і не зміг закріпитися у складі "червоних" і здебільшого ходив по орендах.

Додамо, що у поточному сезоні Чірівелья зіграв за Ліверпуль у шести матчах (по три в Кубку та Кубку ліги), відзначився одним асистом.

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