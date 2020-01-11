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Хавбек Карпат Назарина: Для мене виступи за збірну України – це ціль і мрія

17:15 602 Читать на русском
Хавбек Карпат Назарина: Для мене виступи за збірну України – це ціль і мрія
Єгор Назарина / ФК Карпати

Півзахисник львівських Карпат Єгор Назарина сподівається, що своєю грою у поточному сезоні зможе привернути увагу тренерського штабу збірної України.

"Для мене виступи за збірну – це ціль і мрія. Головне – якнайкраще виконувати свою роботу і допомагати Карпатам. Якщо тренерський штаб збірної зверне на мене увагу, буде дуже приємно і радісно. Але для цього потрібно наполегливо працювати", – цитує Назарину офіційний сайт "зелено-білих".

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До слова, у поточному сезоні 22-річний хавбек зіграв 11 матчів в УПЛ, у яких забив 5 голів та віддав одну результативну передачу. На зимову перерву Карпати пішли на останньому місці турнірної таблиці.

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Карпати Карпати Збірна України Єгор Назарина Єгор Назарина
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