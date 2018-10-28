Хавбек Карабаха Мічел поділився очікуваннями від матчу 3 туру Ліги Європи проти Ворскли.

"Нас чекає складна і важлива гра. Ми високої думки про суперника. Ворскла – сильна команда. Дивились їхні матчі. Вони програли в двох попередніх зустрічах, але створили багато проблем суперникам. Нам теж буде складно.

Добре проаналізували Ворсклу. Думаю, зуміємо на поле показати те, що відпрацьовували на тренуваннях, і переможемо.

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Гравці полтавського клубу компактно діють. Атакуючі футболісти швидкі. З Арсеналом за рахунку 0:4 змогли два м'ячі забити. Це все не просто так. Легкої гри у нас не буде. Але я сподіваюся на позитивний результат", – цитує Мічела Azerisport.

Карабах – Ворскла: анонс матчу Ліги Європи

Нагадаємо, що сьогодні, 25 жовтня, відбудеться матч 3 туру Ліги Європи. Карабах прийматиме полтавську Ворсклу. Час початку матчу – 19:55.