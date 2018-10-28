toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Хавбек Карабаха Мічел: Ми високої думки про суперника, Ворскла – сильна команда

25 жовтня 15:18 193 Читать на русском
Хавбек Карабаха Мічел: Ми високої думки про суперника, Ворскла – сильна команда
Мічел / Azerisport

Хавбек Карабаха Мічел поділився очікуваннями від матчу 3 туру Ліги Європи проти Ворскли.

"Нас чекає складна і важлива гра. Ми високої думки про суперника. Ворскла – сильна команда. Дивились їхні матчі. Вони програли в двох попередніх зустрічах, але створили багато проблем суперникам. Нам теж буде складно.

Добре проаналізували Ворсклу. Думаю, зуміємо на поле показати те, що відпрацьовували на тренуваннях, і переможемо.

Сачко: Ворскла поважає Карабах, але не боїться

Гравці полтавського клубу компактно діють. Атакуючі футболісти швидкі. З Арсеналом за рахунку 0:4 змогли два м'ячі забити. Це все не просто так. Легкої гри у нас не буде. Але я сподіваюся на позитивний результат", – цитує Мічела Azerisport.

Карабах – Ворскла: анонс матчу Ліги Європи

Нагадаємо, що сьогодні, 25 жовтня, відбудеться матч 3 туру Ліги Європи. Карабах прийматиме полтавську Ворсклу. Час початку матчу – 19:55.

Ліга Європи3 турРеспубліканський стадіон імені Тофіка Бахрамова (Баку)

Карабах - Ворскла: Четвер 25 жовтня 2018

Карабах
Матч завершено
0 : 1
Ворскла
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ворскла Ворскла Ліга Європи Карабах - Ворскла Карабах Карабах Мічел Мічел
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
23
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук