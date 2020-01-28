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Хавбек Інтера Політано став гравцем Наполі

16:09 29 Читать на русском
Хавбек Інтера Політано став гравцем Наполі
Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс з новобранцем команди Маттео Політано / Твіттер ФК Наполі

Півзахисник збірної Італії Маттео Політано вирішив продовжити кар’єру у команді Дженнаро Гаттузо.

Півзахисник міланського Інтера Маттео Політано перейшов у Наполі, повідомляється в офіційному Твіттері клубу.

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26-річний вінгер перейшов до табору неаполітанців на правах оренди до кінця червня 2021 року. Сума оренди – 2,5 млн євро. Також "партенопейці" мають право першочергового викупу гравця після закінчення тимчасового вояжу за 19 млн євро.

Нагадаємо, вихованець Роми перейшов в Інтер з Сассуоло в липні 2019 року за 21,1 млн євро. У поточному сезоні він зіграв за свою команду у всіх турнірах 15 ігор, результативними діями не відзначався. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 28 млн євро.

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