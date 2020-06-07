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Хавбек Герти Даріда оновив рекорд витривалості в Бундеслізі

09:25 152 Читать на русском
Хавбек Герти Даріда оновив рекорд витривалості в Бундеслізі
Владімір Даріда / ФК Герта

Півзахисник берлінської Герти Владімір Даріда у виїзному поєдинку 30-го туру проти дортмундської Борусії (0:1) пробіг рекордний кілометраж.

58’ Емре Джан
 
58’ Емре Джан

Досвідчений чех за увесь матч здолав 14,65 км, повідомляє Opta Sports.

Борусія Д – Герта – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Такий показник дозволив Даріді оновити рекорд чемпіонату Німеччини. 29-річний хавбек заслужив на титул марафонця, оскільки нікому не вдалося пробігти більше за час збору подібної статистики. Кілометраж гравців за матч у Бундеслізі фіксують від сезону 2013/14.

До слова, в нинішньому сезоні Владімір Даріда провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 5 результативних передач.

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Теги
Рекорди Борусія Дортмунд - Герта Владімір Даріда Владімір Даріда Герта Герта Німеччина Бундесліга
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