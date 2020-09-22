"Багато гравців усвідомлюють, що груповий етап Ліги чемпіонів – це великий поштовх для клубу і самих футболістів. Зараз ми близькі до цієї мети. Хочемо її досягти. У минулому році ми багато працювали для цього протягом усього сезону.

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Після двох перемог в роздягальні завжди з'являється більше щасливих обличь. Деякі хлопці дійсно оживають, це ви теж можете зауважити на полі. Це добре. Сподіваюся, ми зможемо продовжити цю позитивну тенденцію проти Києва. Але деяким хлопцям потрібно ще трохи часу", – цитує хавбека Nieuws Blad.

Нагадаємо, першу гру кияни проведуть на виїзді – зустріч у Бельгії відбудеться вже завтра, 23 вересня, о 22:00. Матч-відповідь відбудеться на НСК Олімпійський у вівторок, 29 вересня. Переможець протистояння вийде до групового раунду Ліги чемпіонів.

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