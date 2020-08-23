Хавбек ФК Львів зізнався про участь у договірному матчі

"Я тільки один раз зіграв договірний матч. Мене запросили до Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і запропонували написати заяву. Я написав.

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За білоруський Нафтан грав у гостях проти брестського Динамо, до мене за день до матчу підійшов Горбачов і запропонував заробити тисячу доларів. Потрібно було програти матч з різницею два м'ячі і більше. Я погодився.

Я вийшов на заміну, грав як завжди. Брест був сильний, мені навіть не доводилося піддаватися. Нічого особливо не робив, гольових моментів у мене не було.

Після гри Горбачов поплескав мене по плечу і сказав, що все нормально. Потім передав мені 900 євро. Я взяв.

Потім я перейшов з Нафтану в Крумкачи. Ми приїхали в Новополоцьк, на матч з Нафтаном. До мене підійшов Горбачов і сказав, що Нафтан буде здавати матч.

Я про це нічого своїй новій команді не сказав. По грі Нафтан діяв слабо, я відразу зрозумів, що матч договірний", – цитує Богунова pressball.by.

У минулому сезоні УПЛ Ярослав провів 27 матчів, в яких відзначився голом.

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