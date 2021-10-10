Півзахисник збірної Фінляндії Робін Лод поділився емоціями від результату матчу 7-го туру кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти команди України (1:2).

"Я вважаю, що сьогодні ми могли б кілька разів зіграти трохи краще та мобільніше.

Фінляндія – Україна – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Це дозволило б нам отримати більше вільних зон перед лінією оборони суперників. Україна сьогодні дійсно терпляче та добре захищалася, ускладнивши нам завдання", – цитує хавбека офіційний сайт Футбольної асоціації Фінляндії.

Нагадаємо, що напередодні збірна України здолала фінів завдяки голам Ярмоленка та Яремчука. Тепер "синьо-жовті" посідають 2-ге місце в групі D кваліфікації, маючи в активі 8 очок. Далі йдуть боснійці (6 пунктів) і фіни (5 балів).

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