25-річний івуарієць не допоможе "ірискам" до кінця сезону, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Двобій проти Крістал Пелас у 30-му турі АПЛ став для Гбамена першим і останнім матчем кампанії 2020/21. Центрхав з'явився на полі за 11 хвилин до кінця поєдинку, замінивши Хамеса Родрігеса. Ця поява на полі для Гбамена стала першою після розриву ахіллового сухожилля і 19-місячного реабілітаційного періоду.

Однак, в одному з епізодів він невдало впав і знову пошкодив коліно. Тепер лікарі Евертона діагностували в Гбамена ушкодження медіальної зв'язки, що автоматично завершило сезон для івуарійського хавбека.

Відзначимо, що Жан-Філіп Гбамен переїхав на Гудісон Парк влітку 2019 року з німецького Майнца за 25 млн євро.

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